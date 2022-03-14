Музей Эмоций — уникальное выставочное пространство, которое перенесет Вас в незабываемое эмоциональное путешествие. Интерактивный музей современного искусства, является воплощением взглядов на различные эмоции создателя и художника музея — Алексея Сергиенко.
КАК ЗАПИСАТЬСЯ В МУЗЕЙ
Уважаемые посетители!
Для предварительной записи в музей позвоните, пожалуйста, по телефону или напишите в WhatsApp
ПОЗВОНИТЬ
НАПИСАТЬ
Экспозиция
Экспозиция построена таким образом, что попадая в первое пространство, необходимо пройти все семь, чтобы выйти.
Наши экскурсоводы будут сопровождать вас на всем пути пребывания в музее иногда давая побыть наедине с собой и своими мыслями.
Вы узнаете много нового про себя и научитесь распознавать свои эмоции. Объекты, запахи, звуки, всё создает атмосферу для погружения в различный спектр эмоций, состояний, а особенно настроения! Вы такого точно не пробовали!
7 залов – 7 эмоций
С нами вы научитесь распознавать свои эмоции
Экскурсия
Увлекательная экскурсия продолжительностью около 45 минут в сопровождении экскурсовода.
Друзья! В связи с эпидемиологической обстановкой мы принимаем предварительную запись только по телефону. Если вы не смогли до нас дозвониться, пожалуйста, перезвоните нам снова. Администраторы не всегда успевают вовремя ответить.