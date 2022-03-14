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Пожалуй, самый необычный музей в Москве!
ИСПЫТАЙ
7 ЭМОЦИЙ
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О музее
Музей Эмоций — уникальное выставочное пространство, которое перенесет Вас в незабываемое эмоциональное путешествие. Интерактивный музей современного искусства, является воплощением взглядов на различные эмоции создателя и художника музея — Алексея Сергиенко.
Экспозиция
Экспозиция построена таким образом, что попадая в первое пространство, необходимо пройти все семь, чтобы выйти.

Наши экскурсоводы будут сопровождать вас на всем пути пребывания в музее иногда давая побыть наедине с собой и своими мыслями.

Вы узнаете много нового про себя и научитесь распознавать свои эмоции. Объекты, запахи, звуки, всё создает атмосферу для погружения в различный спектр эмоций, состояний, а особенно настроения! Вы такого точно не пробовали!

7 залов – 7 эмоций
С нами вы научитесь распознавать свои эмоции
  • Экскурсия
    Увлекательная экскурсия продолжительностью около 45 минут в сопровождении экскурсовода.
  • Семь эмоций
    Расскажем вам про базовые эмоции: гнев, удивление, отвращение, влюбленность, страх, радость, вдохновение.
  • Полный интерактив
    Вся экспозиция открыта для контакта. Все можно трогать и фотографировать.
  • Уникальность
    Уникальные арт-объекты и инсталляции, собранные в едином пространстве.
Билеты в музей
Предварительная запись по телефону
+7 995 887-77-88
Взрослый
— 18+
— Без каких-либо льгот
700
рублей
ДЕТСКИЙ / Льготный
— Школьники, студенты, пенсионеры, ветераны
— Детям до 12 лет – обязательное сопровождение со взрослыми
600
рублей
Семейный
— 3 билета, минимум 1 ребенок до 18 лет
— продается только онлайн
1400
рублей
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Москва
Записаться в музей по телефону:
+7 (995) 887-77-88

info@museumofemotions.ru
Россия, Москва., метро Курская (Выход №5)
Нижний Сусальный пер., 5 стр 18
(Бизнес-квартал Арма)

Мы работаем каждый день с 11 до 21.
Начало последней экскурсии в 20:00.

Филиал в Санкт-Петербурге
Запись в музей по телефону +7 995 887-77-88
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