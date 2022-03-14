Экспозиция

Экспозиция построена таким образом, что попадая в первое пространство, необходимо пройти все семь, чтобы выйти.



Наши экскурсоводы будут сопровождать вас на всем пути пребывания в музее иногда давая побыть наедине с собой и своими мыслями.



Вы узнаете много нового про себя и научитесь распознавать свои эмоции. Объекты, запахи, звуки, всё создает атмосферу для погружения в различный спектр эмоций, состояний, а особенно настроения! Вы такого точно не пробовали!



