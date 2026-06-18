Музей эмоций

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Испытайте 7 эмоций за 45 минут

Удивление, радость, страх, гнев, вдохновение и другие эмоции в интерактивном путешествии по самому необычному музею Москвы.

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необычное место Москвы, для корпоративов, тренировка эмоционального интеллекта команды
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RussPass Журнал
Почему полезен страх, где живет счастье и как выразить любовь
Каждый человек ежедневно проживает множество эмоций, которые порой трудно распознать и обуздать. В Москве есть место, где гостям предлагают обратить на них пристальное внимание и научиться проживать. Музей Эмоций открылся в 2019 году в бизнес-квартале «Арма» — и успел стать популярным. Сюда RUSSPASS Журнал пригласил создатель музея, художник Алексей Сергиенко. Не потеряться в мире эмоций помогал экскурсовод Александр Паршин.
Если вы рассчитываете на какую-то монументальность и абсолютную серьезность, присущие классическим музеям, сразу отметим — их не будет. Тут все иначе. Уникальное выставочное пространство с удивительными (иногда странными на первый взгляд) объектами будоражит и волнует — и забыть необычную прогулку быстро вряд ли получится.
Создатель Музея Эмоций, художник Алексей Сергиенко, рассказывает, что в 2014 году впервые услышал об эмоциональном интеллекте и заинтересовался этой темой.

Полный текст в статье: Как устроен Музей Эмоций

Акции

1 июня Музей Эмоций запускает творческую акцию, посвящению Дню защиты детей! 🎨«Какого цвета моя радость?»

Приглашаем детей и их родителей не соревноваться, а просто поделиться своей радостью через рисунок.
Это не конкурс, а тёплая возможность заглянуть внутрь себя и ответить на важный вопрос: «Какого цвета моя радость?». Честно, бережно, без оценок и мест.
•Как важно развивать эмоциональный интеллект — учиться распознавать эмоции и уметь с ними дружить.
• Выражать чувства через творчество — даже то, что сложно сказать словами.
• Замечать оттенки радости: тихой, громкой, солнечной, немного грустной.
• Начать семейный диалог о том, что делает ребёнка счастливым.
Продлится она всё лето, до 31 августа! 🙃😊
Как принять участие в акции:
⭐️Принести рисунок в Музей Эмоций с 1 июня по 30 июля🧑🏼‍🎨👩🏼‍🎨☀️

🎨 Все участники получат:
• диплом об участии в акции
. презент от музея
• тёплые эмоции и повод гордиться своим маленьким художником 🤝
•Твой шедевр будет украшать стены музея ВСЕ ЛЕТО ☀️🕊️

🫶🏻🤓Ждем ваши рисунки до 30 июля (с 11.00-20.00)
Адрес: г. Москва, Нижний Сусальный переулок, 5, стр. 18 метро Курская (выход №5)
Есть вопросы?
Звоните: +7 (995) 887-77-88

⭐️Подписывайтесь, у нас много интересного!

Наш сайт: https://museumwalks.see.ru/museumofemotions
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Мы в Телеграмм: https://t.me/museum_of_emotions
Мы в Инстаграм*: https://www.instagram.com/museumofemotions?igsh=ZnBpdWwyMG9pZW5l

*Признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ

Благодарности

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Музей Эмоций — уникальное выставочное пространство, состоящее из 7 залов и лабиринтов между ними
которое перенесет Вас в незабываемое эмоциональное путешествие.
Интерактивный музей современного искусства
является воплощением взглядов на различные эмоции создателя и художника музея — Алексея Сергиенко
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Оставьте честный отзыв и получите подарок от музея! Так мы станем еще лучше)
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Экспозиция музея эмоций

Экспозиция построена таким образом, что попадая в первое пространство, необходимо пройти все семь, чтобы выйти.

Наши экскурсоводы будут сопровождать вас на всем пути пребывания в музее иногда давая побыть наедине с собой и своими мыслями.

Вы узнаете много нового про себя и научитесь распознавать свои эмоции. Объекты, запахи, звуки, всё создает атмосферу для погружения в различный спектр эмоций, состояний, а особенно настроения! Вы такого точно не пробовали!
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Это выставка из 7 базовых эмоций человека с увлекательной экскурсией по 7 залам-лабиринтам. Испытайте их все на яркой экскурсии!
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Уникальность
в музее представлены арт-объекты и инсталляции, собранные в едином пространстве
Интерактивность
вся экспозиция открыта для контакта: всё можно трогать и фотографировать
Эмоциональное путешествие
объекты, запахи и звуки создают атмосферу, которая помогает погрузиться в различный спектр эмоций, состояний и настроений
Сопровождение экскурсоводов
экскурсоводы сопровождают посетителей на всём пути пребывания в музее, иногда давая побыть наедине с собой и своими мыслями

Музей эмоций в цифрах

7 лет
работы
299 000 +
довольных посетителей
7 способов
борьбы со стрессом

Ваш праздник или мероприятие в музее эмоций

Свободный вход в день рождения

Каждый день рождения – это событие, наполненное особыми чувствами и предвкушением. Мы хотим разделить с вами эту радость, поэтому в ваш личный праздник двери Музея Эмоций открыты для вас абсолютно бесплатно. Приходите с друзьями и близкими, чтобы вместе окунуться в атмосферу удивительных переживаний, отпраздновать еще один год вашей жизни, наполненный новыми открытиями и яркими моментами.

День рождения с фуршетом

Для тех, кто желает сделать свой день рождения поистине незабываемым, мы предлагаем уникальную услугу – организацию праздничного фуршета прямо в стенах нашего Музея. Представьте: вы и ваши гости, окруженные воплощенными эмоциями, наслаждаетесь изысканными угощениями и напитками. Это идеальное сочетание гастрономического удовольствия и погружения в интерактивное искусство. Мы позаботимся о каждой детали, чтобы ваш праздник стал особенным, запоминающимся и наполненным только самыми позитивными эмоциями. Позвольте себе волшебство в Музее Эмоций!
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Ищете стильную и атмосферную локацию для фотосессии?

Музей Эмоций — ваша идеальная находка!
У нас есть всё, чтобы ваши кадры получились по-настоящему уникальными:

✔ 7 тематических залов с яркими инсталляциями и арт-объектами — каждый создаёт особую атмосферу и открывает новые визуальные возможности.
✔ 5 уютных и фотогеничных коридоров — поймаете нежные камерные кадры или сделаете динамичные композиции.
✔ Интерактивные элементы экспозиции станут оригинальными деталями в ваших снимках — используйте их как акценты или фон.

Мы предлагаем:
✔ почасовую аренду залов — удобно планировать съёмку под свой график;
✔ аренду холла для мероприятий — организуйте фотосессию в рамках события или творческий мастер-класс.

Почему стоит выбрать Музей Эмоций в Москве для фотосессии?
✔ Разнообразие локаций — легко подобрать зал под концепцию съёмки.
✔ Необычные фактуры и детали — инсталляции и декор добавят кадрам выразительности.
✔ Профессиональная атмосфера — пространство создано для ярких впечатлений и запоминающихся образов.
✔ Гибкие условия аренды — адаптируем формат под ваши задачи.

Приезжайте в Музей Эмоций в Москве. Превратите свои идеи в впечатляющие визуальные истории! ❤️

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить детали съёмки или забронировать зал.

Билеты в музей эмоций

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Бесплатно забронируйте места по телефону, что бы не стоять в очереди
— 18+
— Без каких-либо льгот
1300₽
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- 3 билета, минимум 1 ребенок до 18 лет
- 1 взрослый и 2 ребенка или 2 взрослых и 1 ребенок)
2500₽
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- 1 билет
700₽
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Контакты музея эмоций

Запись в музей: +7 995 887 77 88
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